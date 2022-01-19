В Воронежской области гаишники выручили улетевшего в кювет водителя иномарки

Автоинспекторы с водителем, которому они помогли. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранним утром во время патрулирования два автоинспектора, лейтенанты Геннадий Дудоров и Юрий Семыкин, на восьмом километре дороги Эртиль-Ячейка-Битюг-Матреновка заметили в кювете автомобиль «Хендай Солярис». Его водитель пытался самостоятельно вытолкать машину обратно на асфальт.

46-летний воронежец рассказал гаишникам, что ехал в поселок Марьевка Эртильского района. Дорога была ему не знакома, шел сильный снег, поэтому он не заметил поворота и съехал в кювет.

Инспекторы ДПС вызвали на помощь трактор, который недалеко чистил проезжую часть от снега. С его помощью иномарку вытащили на дорогу, Водитель от души поблагодарил автоинспекторов и поехал дальше.