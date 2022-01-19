В Воронежской области водитель, второй раз пойманный пьяным за рулем, отправится в колонию

Поездка пьяным за рулем в августе 2021 года обернулась для 47-летнего жителя Подгоренского района сроком в колонии-поселении. Фото: из архива «КП»

В среду, 19 января, в Россошанском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 47-летнего Николая Е. В августе 2021 года этот мужчина, имеющий непогашенную судимость за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль пьяным. На улице Центральной хутора Красюковский Подгоренского района его остановили инспекторы ГИБДД.

- В итоге Николая Е. признали виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления». Мужчине, любящему ездить за рулем пьяным, придется отправиться на четыре месяца в колонию-поселение. Кроме того, его на три года лишили водительских прав, - сообщили в прокуратуре Подгоренского района.