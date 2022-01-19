В Воронеже будут судить двух бывших МЧСников за взятки в 120 тыс рублей

19 января прокуратура области передала в Ленинский райсуд уголовное дело бывших сотрудников Главного управления МЧС по Воронежской области, которых обвиняют в получении взятки в значительном размере и по предварительному сговору.

По версии следствия, в апреле 2021 года начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и начальник отделения лицензионного контроля получили три взятки в размере 40 тысяч рублей каждая за выдачу лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности.

- Уголовное дело направлено с суд для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы, - отметили в прокуратуре Воронежской области.