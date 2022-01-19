В Воронеже двое мужчин за несколько дней угнали шесть дорогих автомобилей

Уголовные дела угонщиков дорогих автомобилей будут рассматривать в Центральном районном суде. Фото: с сайта Центрального районного суда Воронежа.

Сотрудники прокуратуры Воронежа направили в Центральный районный суд уголовное дело в отношении двух угонщиков 25 и 35 лет. По данным следствия, в 2020 году преступники купили оборудование, позволяющее за считанные секунды отключать охранные системы и открывать автомобили. А потом за несколько дней угнали шесть дорогих машин, стоявших в общей сложности более девяти миллионов рублей. Потом они разбирали автомобили на запчасти и продавали их в Московской области. В августе 2020 года обоих угонщиков задержали в Семилукском районе, где ими был похищен «Хендай Крета».

Воров обвиняют в шести преступлениях. Им придется отвечать в суде по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере» и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Угонщикам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.