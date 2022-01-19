Воронежцев предупредили о мошенничествах с продажей "красивых" дат для свадеб

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Управление ЗАГС Воронежской области предупредило будущих молодоженов о незаконных «продажах» «красивых» дат для свадеб – это просто мошенничество, прокомментировали чиновники.

«Красивые» даты весьма популярны у брачующихся. И аферисты этим ловко пользуются, давая объявления о «переуступке» времени бракосочетания – за 15 тыс рублей и более.

- Отказаться от регистрации брака можно в любой момент, жених и невеста могут передумать и просто не явиться в назначенный день. Но слот времени сохраняется за той парой, которая его заняла. И работники отдела ЗАГС не зарегистрируют других молодоженов, потому что есть определенный порядок подачи заявления: это можно сделать минимум за месяц до предполагаемой даты свадьбы. Подача заявления на регистрацию брака происходит в системе ЕГР ЗАГС, которая позволяет контролировать дублирование персональных данных по нескольким параметрам. И если человек подает заявление в несколько отделов ЗАГС для каких-либо манипуляций с датой и временем, то сотрудники органов ЗАГС увидят, что это один и тот же человек. Забронировать время регистрации для другого человека тоже нельзя, - отметили в ведомстве. - Предложения о продаже слотов времени - это просто очередной вид мошенничества. Все попытки сделать бизнес на доверчивых молодоженах уголовно наказуемы.

Как отметили чиновники, в этом году в ближайшие красивые даты планируют заключить брак: 179 пар - 22.01.22 и 119 пар - 22.02.22.

В прежние годы статистика была более весомой. 07.07.2007 в регионе заключили брак 416 пар, 08.08.08 поженились 524 пары, а 11.11.2011 появилось 386 семей. В прошлом году 283 пары сыграли свадьбу 21.08.21.