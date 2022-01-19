Воронежские учителя прошли курсы по профориентации школьников

Фото управы Ленинского района

В Воронеже завершился очередной этап программы по квалификации по профессиональной ориентации школьников для педагогов из 45 школ Воронежской области.

В течение недели школьные учителя овладевали методиками проведения игровых экскурсий, технологиями обучения подростков эффективному поведению в ситуациях неопределённости, способами постановки жизненно значимых целей и разработки долгосрочных планов саморазвития.

Полученные на курсах знания учителя передадут школьникам, научат ребят ставить перед собой амбициозные цели и находить ресурсы для их достижения, а также повысят их уверенность в себе и своем будущем, помогут им самостоятельно определять профессиональную траекторию.

Программа курса построена таким образом, что наряду с теоретическими основами классической школы профориентации, она включает увлекательные познавательные экскурсии на реально действующие производственные предприятия.

По словам заместителя директора школы № 13 Ленинского района Светланы Золототрубовой, побывавшей в составе группы на предприятии «Эконива» в Бобровском районе, наглядность технологического цикла, алгоритм экскурсионной программы и профессионализм сотрудников современного аграрного комплекса позволяют получить исчерпывающие знания о его функционировании и возможность их использования в профессиональной ориентации школьников.

Специалисты отмечают, что школьники - участники проекта легче определяются с выбором будущей профессии, а горизонт планирования событий у них расширяется с 1-2 до 5-7 лет и более.