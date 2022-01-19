Атлантический циклон разрушил инсталляцию в воронежском парке

Фото со страницы сообщества "Smart - парк "Дельфин" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы расстроились, обнаружив исчезновение популярных световых инсталляций «Галлактика» в парке «Дельфин». Как рассказали в администрации места отдыха, фигуры пострадали из-за атлантического шторма «Эльза», который бушевал в городе на прошлой неделе. Ветер и снег повредили фигуры «Солнце» и одну из планет.

- Мы временно убрали инсталляцию для небольшого ремонта, - рассказали в парке. -Как все поправим - снова установим фигуры в парке.

Но, скорее всего, на этот раз фигуры разместят на новом месте: рядом с побережьем или в зоне «Релакс – парк».