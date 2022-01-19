Ученики воронежской школы могут остаться без туалетов

В таком состоянии в школе № 30 совсем недавно находились туалеты. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В Левобережном районе родители учеников школы № 30, расположенной на улице Туполева, 20 обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Проблема деликатная. В школе осталось совсем мало исправных туалетов.

- В начале учебного года в туалете для девочек работали два унитаза. На третьем вышел из строя бачок (кнопку заклеили скотчем), - рассказали родители. - Недавно сломались перегородки и были частично демонтированы. Теперь в туалете осталось единственное место, которым можно воспользоваться в уединении. Впрочем, с ним тоже не все в порядке. Пластикового сидения нет, девчонкам приходится терпеть не самые приятные ощущения от ледяной керамики. Да и для здоровья это, мягко говоря, не полезно. В правом крыле туалеты не работают, а те, что еще не сломались, вот-вот выйдут из строя. На переменах ученики младших классов выстраиваются в очередь или терпят до дома.

- Детям остается либо ждать до окончания уроков, либо пользоваться кабинками без сидений, дверей и перегородок. Подавляющее большинство стесняются это делать. Последствия возникают не только для хрупкой детской психики, но и для физиологии. В дальнейшем это может негативно сказаться и на репродуктивной функции. Да и сам факт того, что в 21 веке в городе-миллионнике школьникам некуда сходить в туалет, просто не укладывается в голове, - резонно отметил эксперт регионального отделения Народного фронта Иван Любавский.

Не в лучшем состоянии в школе находятся и раковины: на металлических кранах растет ржавчина, внутри грязно, нет мыла. Давно сломан электросушитель, в уборных редко бывает туалетная бумага. В школьной столовой из восьми умывальников нормально воспользоваться можно только двумя.

Да и общее состояние санузлов до нормы не дотягивает. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Представители Народного фронта обратились в региональное правительство и администрацию Воронежа с просьбой в ближайшее время отремонтировать туалеты на первом этаже школы № 30. Да и с умывальниками проблему надо решать.

В мэрии Воронежа так прокомментировали ситуацию:

- По информации руководства школы, проблема с сантехникой, как и с любым оборудованием, действительно бывает – она может выйти из строя. Сейчас на первом этаже открыты и находятся в исправном состоянии четыре туалета – по два в каждом крыле. Перегородки восстановлены, унитазы отремонтированы. Работают и умывальники в столовой, но по сигналу ОНФ их дополнительно проверят. Неисправный бачок унитаза на третьем этаже, пластиковые сидения и краны отремонтируют силами работников этого образовательного учреждения в ближайшее время. Общий ремонт санузлов запланирован на время летних каникул, деньги на эти виды работ предусмотрены. Городским управлением образования ведется постоянный мониторинг состояния зданий и помещений образовательных учреждений, По его результатам ежегодно выделяют деньги из муниципального бюджета на проведение необходимых работ для дальнейшего бесперебойного функционирования учреждений.