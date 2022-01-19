В Воронежской области участились случаи незаконной охоты на косуль

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии

9 января на территории общедоступных охотугодий Подгоренского района Воронежской области инспекторы заметили машину, водитель которой грузил в багажник крупный сверток. Заметив контролеров, мужчина попытался скрыться, но вскоре его машину задержали. В багажнике оказалась туша самца косули.

- Разрешающих документов на добычу парнокопытных у гражданина не имелось, хотя было разрешение на добычу пушных животных, поэтому само нахождение в охотничьих угодьях было легальным, - пояснил зам руководителя-начальник отдела госохотнадзора и охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Геннадий Побединский.

Инспектор составил на нарушителя протокол и изъял у него охотничье огнестрельное оружие. Задержанному грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей и возмещение ущерба животному миру в размере 40 тысяч рублей.

А 15 января во время рейда на территории общедоступных охотничьих угодий Таловского района выявили браконьерскую добычу двух косуль. Нарушители скрылись, бросив туши животных. Полицейские собрали на месте происшествия необходимые улики и начали поиски нарушителей.

Охотинспекторы напомнили, что незаконная охота с причинением крупного ущерба, размер которого определен в 40 тысяч рублей, признается уголовным преступлением. Такса за незаконную добычу косули составляет 40 тысяч руб. Кроме того нарушитель заплатит штраф в размере до 500 тысяч, либо его направят на исправительные работы на срок до двух лет. Кроме того, с нарушителей в полном объеме взыщут ущерб животному миру.

В департаменте природных ресурсов и экологии рассказали, что за последние 10 лет, благодаря ее целенаправленному разведению в охотхозяйствах, численность косули в регионе выросла более чем в 2 раза и достигла в 2021 году почти 8000 особей. Однако это привело к росту случаев браконьерства.