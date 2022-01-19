В Воронеже пенсионерка отдала 400 тысяч рублей аферистам, чтобы спасти внука от тюрьмы за несуществующее ДТП

За сутки 12 жителей Воронежской области стали жертвами дистанционных аферистов. Троих обманули под предлогом, что родственник попал в ДТП. В общей сложности воронежцы лишились более 4,5 млн рублей.

82-летняя жительница Левобережного района Воронежа отдала аферистам 400 тысяч рублей после того, как ее ночью напугали звонком, что внук устроил ДТП. Пенсионерке позвонили в 23.30. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что ее внук переходил дорогу не по переходу, чем спровоцировал аварию. Его сбила машина, он якобы и сам пострадал, но и серьезные травмы получила автоледи. Мол, оба в больнице. И проблема в том, что парню грозит срок, но ему, якобы, удалось договориться с девушкой-водителем, что если ей будет компенсировано лечение, она не будет настаивать на возбуждении уголовного дела.

Напуганная женщина сказала звонившему, что у нее есть только 400 тысяч рублей. Мужчина попросил ее сложить наличность в пакет и ждать звонка. В час ночи пришел неизвестный, которому старушка передала деньги. Только проводив визитера, женщина решила позвонить внуку, тут-то и открылось, что парень жив-здоров, а бабушку омануди аферисты.

Полицейские напоминают, что звонки от сотрудников правоохранительных структур с требованием денег за урегулирование совершенного ДТП - распространенная преступная схема по хищению денег. Будьте бдительны, не сообщайте незнакомым людям ничего о себе и близких. Если речь об освобождении от ответственности, попросите человека, представившегося сотрудником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного, уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш родственник. Позвоните сначала близким и в полицию для проверки информации.