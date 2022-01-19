Вадим Кстенин: "В Воронеже появится новое благоустроенное кладбище"

Новое кладбище начнут обустраивать в 2023 году. Фото: Алексей ФОКИН

В Воронеже в ближайшие годы появится новое кладбище. Об этом сообщил мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин в своем телеграм-канале. Глава города напомнил, что дефицит мест для захоронений является проблемой для города уж несколько лет, так как имеющиеся кладбища уже давно исчерпали свои возможности.

Вадим Кстенин отметил, что вопрос с новым кладбищем долго решался из-за серьезных ограничений, накладываемых на земельные участки под такое назначение. Нужно было найти место, где не так близко жилые дома, а также удаленное от охранных зон объектов водоснабжения. Но проблему удалось решить.

- Понимаем, что это очень важный и сложный вопрос, поэтому приняли необходимые меры для того, чтобы появилась возможность организации нового кладбища, соответствующего всем нормам. Совместно с правительством Воронежской области определили подходящие земельные участки в районе Семилукских Выселок, они оформлены в муниципальную собственность. Вскоре мы сможем начать проектирование кладбища, – рассказал Вадим Кстенин.

Новое кладбище должно будет соответствовать всем необходимым стандартам. От многих старых мест захоронений его будет отличать иной уровень благоустройства.

– Для этого кладбища будем делать не только асфальтированные подъездные пути, но и межквартальные проезды, это касается и строительства сетей наружного освещения. Заблаговременно определим места расположения цивилизованных контейнерных площадок с местами для работы мусоровозов. Для этого поставил задачу тщательно проработать планирование территории и сформировать дорожные карты с ответственными за каждый этап должностными лицами и четкими сроками. Чтобы в 2023 году мы могли приступить к практической реализации проекта, – подытожил мэр.