В крещенскую ночь с улиц Воронежа вывезли почти 3 000 кубометров снега

Фото управы Ленинского района

В ночь с 18 на 19 января в Воронеже пошел мокрый снег, который под ногами пешеходов и колесами машин быстро превратился в грязное месиво.

Для борьбы со стихией на улицы вышли 195 единиц коммунальной техники из парка районных комбинатов благоустройства. Для предотвращения образования наката и гололедицы израсходовали 1682 тонны песко-соляной смеси. С улиц вывезли 2930 кубометров снега.

В течение дня рабочие продолжают уборку улично-дорожной сети, тротуаров, остановок, подходов к пешеходным переходам, решеток ливнеприемников и т.д. от снега и наледи.