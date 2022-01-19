В Воронеже хотят автоматизировать медосмотр водителей перед рейсом

В Воронеже хотят автоматизировать ежедневный медосмотр водителей перед рейсом. Комплекс дистанционного медосмотра тестирует «АТП-1», часть водителей уже испытывает возможности нового аппарата. Комплекс анализирует температуру, артериальное давление, внешний вид сотрудника, жалобы, а также проводит тест на присутствие алкоголя в крови. Пока он работает под контролем медиков, которые оценивают корректность и качество выполняемых функций.

- Аппарат может анализировать состояние здоровья до 50 сотрудников в час, он автоматически передает данные в электронные журналы и электронные путевые листы, что существенно экономит время и человеческие ресурсы. Для оснащения всего автопарка необходимо три таких комплекса. После окончания тестовых испытаний, если комплекс докажет свою эффективность, будет принято решение о дооснащении компании такими приборами, - отметили в "АТП-1". - В силу мобильности такой аппарат можно установить и на некоторых конечных остановках, оснащенных диспетчерскими пунктами, для контроля состояния здоровья водителей в пересменку. Это позволит снизить риски ДТП по причине резкого ухудшения самочувствия шоферов.