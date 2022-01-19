В Камерном воронежцы могут посмотреть бесплатно выставку молодой художницы

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18 января в арт-галерее Камерного театра открылась выставка Алины Солодиной. В экспозиции «О случаях и явлениях» молодая художница представила 17 новых работ, созданных в 2020-2021 годах.

Алина Солодина окончила Воронежскую художественную школу и факультет искусств и художественного образования Воронежского педуниверситета. Училась у художников Ольги Дмитриенко и Алексея Загородных.

- Я рисую с детства, и постоянно этому учусь, живопись для меня - поиски и эксперименты. Меня многое привлекает, но человек для меня самый притягательный объект. Работы, представленные в этой экспозиции, - о моем желании перестать думать как художник и стать просто наблюдателем. Некоторые из них сложились совершенно случайно, но все персонажи реальны. Я разглядывала людей в метро: неуклюжие позы, отстраненные лица. Так не позируют, так только живут, - считает ххудожница. - Так и сложилась первая работа из серии "О случаях и явлениях", которая называется "Метро Москвы".

Выставку Алины Солодиной можно посмотреть бесплатно со вторника по воскресенье до 13 февраля - перед спектаклями Камерного театра.