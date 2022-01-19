В Воронежской области пятимесячный сын родителей-подростков умер из-за несчастного случая

Место, где произошла ужасная трагедия. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела 17-летней жительницы Богучарского района. Напомним, 12 августа 2021 года девушка со своим 14-летним сожителем ушла из дома (жила она на летней кухне) на улице Гвардейской поселка Вишневый, оставив без присмотра пятимесячного сына. Как выяснили следователи, во время отсутствия родителей, малыш выпал из кровати, в которой не было части бокового ограждения. При этом он попал головой прямо в ведро, полное водой. Малыш захлебнулся насмерть.

Ранее следователи полагали, что 17-летняя мать сама утопила сына. Однако затем убедились, что злого умысла со стороны девушки не было. Тем более, что она, как и ее сожитель страдали психическими заболеваниями.

- На предварительном следствии 17-летняя жительница Богучарского района признала свою вину. Ее подтверждают показания многочисленных свидетелей, а также результаты проведенных экспертиз. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд, – сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелёв.

Теперь юной матери, лишившейся сына, придется отвечать по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

По поводу этого трагического ЧП возбуждено еще одно уголовное дело. Работники органов профилактики, не уследившие за проблемной семьей подростков, будут отвечать по ч.1 ст.293 УК РФ за халатность. Им грозит штраф до 120 тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев. Расследование по этому уголовному делу продолжается.