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Происшествия19 января 2022 8:52

Грабитель украл телефон из салона в центре Воронежа

Подозреваемого задержали
Ярослав ИВАНОВ
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Дерзкое ограбление салона сотовой связи произошло в центре Воронежа. В вечернее время в магазин на проспекте Революции зашел мужчина, попросил показать ему смартфон за 20 тысяч рублей. Повертел в гаджет в руках и пошел к выходу. Когда продавец потребовал вернуть товар, грабитель лишь пригрозил ему и скрылся.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. 45-летнего рецидивиста задержали в Центральном районе.

За разбой ему светит до восьми лет заключения.

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