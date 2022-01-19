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Здоровье19 января 2022 8:20

В Воронежской области к 19 января еще 425 человек заразились коронавирусом и 10 умерли

Выписали с больничного 1527 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 19 января федеральный оперштаб по борьбе с распространением ковида сообщил свежую статистику по заболеваемости в Воронежской области. За минувшие сутки еще 425 человек получили положительные тесты на COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 199 181 случай коронавируса.

Еще 10 пациентов скончались от последствий ковида. Всего в Воронежской области официально подтверждены 7167 летальных случаев по коронавирусу.

За вчерашний день медики выписали с больничного 1527 пациентов, всего в регионе переболели коронавирусом 177 089 человек.