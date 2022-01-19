Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 8:18

В Воронежской области на Крещение в прорубях искупались 11,8 тысяч человек

В прошлом году любителей экстремального закаливания было поменьше – 10,5 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Несмотря на мороз, желающих искупаться в крещенскую ночь было больше, чем в 2021 году.

Несмотря на мороз, желающих искупаться в крещенскую ночь было больше, чем в 2021 году.

Фото: предоставлено пресс-службой ГО и ЧС Воронежа.

В региональном ГУ МЧС подвели итоги крещенской ночи. В 130 местах купания окунулись в воду 11,8 тысяч человек. Что гораздо больше, чем в 2021-м. Тогда на Крещение искупались 10,5 тысяч жителей Воронежской области.

Сотрудники ГО и ЧС Воронежа предоставили отдельные данные по столице Черноземья. В областном центре купались в 17 местах. Девять из них были оборудованы по всем правилам. Всего в крещенскую ночь в Воронеже искупались в прорубях 3022 человека (в 2021-м было значительно меньше 2488). На Адмиралтейской площади мужчине стало плохо, ему оказали медицинскую помощь.

Крещенские купания прошли без ЧП.