В Воронежской области синоптики обещают морозы до -23 градусов

До конца недели и ночью, и днем будет достаточно холодно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики сообщили о резком усилении мороза в ночь на 20 января. Связано это с приходом холодного антициклона.

- Похолодание до -23 градусов возможно местами при прояснениях, когда тепло активнее уходит от земли, - пояснили в Воронежском гидрометцентре. – В основном же ночью 20 января по области будет -13…-18 градусов. Продлится мороз недолго. Уже в ночь на 21 января будет значительно теплее - -8…-13 градусов.

Что касается Воронежа, то в ночь на четверг, 20 января, западный ветер, который придет на смену северо-западному, принесет облачную погоду при -18 градусах. Днем из-за туч будет появляться солнце, и потеплеет до -10.

В пятницу. 21 января, ночью подует южный ветер. Будет уже значительно теплее - -11 градусов, и пойдет легкий снежок. Днем он усилится. Столбик термометра поднимется до -3 градусов.

В ночь на субботу, 22 января, будет -11. Снегопад продолжится. Он утихнет днем, температура поднимется до -4.

В воскресенье, 23 января, ночью снова сменится ветер – на этот раз на северо-восточный. Будет продолжать идти легкий снег при -13 градусах. Днем потеплеет до -7. Небольшой снег продолжится.