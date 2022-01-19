Житель Воронежской области до смерти избил знакомую металлическим прутом и топором

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 37-летней жительницы Грибановского района.

17 января мать сообщила в полицию об исчезновении 37-летней дочери, которая накануне отправилась к знакомому в село Верхний Карачан. Оперативники обнаружили во дворе дома по указанному адресу тело женщины с внешними признаками насильственной смерти.

Как выяснили полицейские, между 46-летним мужчиной и его знакомой, находившимися в состоянии опьянения, произошла ссора. В итоге хозяин избил гостью топором и металлическим прутом. Женщина скончалась.

Следователи завели дело об убийстве.