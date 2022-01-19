В Воронеже утвердили зоны охраны двух домов-памятников

В столице Черноземья утвердили зоны охраны двух исторических зданий. Регламентируют застройку, защитив от несанкционированного возведения территорию вокруг зданий «Дом Суворкиной» (ул. Большая Стрелецкая, 104) и «Дом врача Тобина» (ул.Карла Маркса, 40), постановление правительства Воронежской области вышло 17 января, об этом сообщило управление по охране объектов культурного наследия.

Дом мещанки Суворкиной приняли на госохрану в 1994-м, Дом врача Тобина, в котором в 1870-1890-е жил также городской санитарный врач Резников, а в 1900-е работал техник-архитектор Медведев, - в 2020-м.

Напомним, в Воронеже расположено 350 объектов культурного наследия, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Для 246 объектов установлены зоны охраны.