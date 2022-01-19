В Воронеже открывается выставка посвященная 350-летию Петра I

20 января в выставочном зале на Кирова, 8 стартует экспозиция «Край Воронежский - край Петра I». Выставка откроет программу мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Напомним, деятельность Петра I в Воронеже, где царь начал строить корабли для военно-морской флотилии, оказала положительный эффект не только на развитие города, но и России в целом.

- На выставке представят произведения, показывающие уникальные особенности региона, неповторимую красоту Воронежской земли, места, для которых деятельность Петра Первого имела особенное значение, - отметили организаторы.

В экспозиции можно будет увидеть живописные и графические работы, а также фотографии воронежских авторов.

Выставка продлится по 1 февраля.