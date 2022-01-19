Сенатор Сергей Лукин: Достижению показателей национальных целей в строительстве будет способствовать модернизация производства стройматериалов

Фото из личного архива сенатора

На ней были рассмотрены возможные варианты модернизации производства строительных материалов в Воронежской области.

«Мероприятие состоялось по инициативе застройщиков, заинтересованных в развитии жилищного строительства – тех, кто ищет пути для внедрения энергоэффективных, экологичных материалов и минимизации ручного труда в условиях дефицита рабочей силы», – отметил Сергей Лукин.

К обсуждению были приглашены ведущие мировые производители оборудования для производства стройматериалов. Представители голландской компании, имеющей опыт работы в данной сфере на всех континентах и реализующей проекты с применением уникальных технологических решений, выступили с аналитическим обзором по Воронежской области и озвучили свои предложения по производству и применению современных стеновых материалов.

Комментируя итоги совещания, Сергей Лукин подчеркнул высокую актуальность вопросов, поднятых его участниками, и перспективность рассматриваемых технологий.

В частности, сенатор напомнил, что за последние несколько лет требования к недвижимости существенно возросли. Сегодня покупатели жилья в первую очередь обращают внимание на его эксплуатационные характеристики. Так, с 2021 года в рейтинге комфортности новостроек портала ЕРЗ.РФ учитывается использование экотехнологий в методологии расчета рейтинга новостроек по потребительским качествам. В первую очередь – класс энергоэффективности дома.

В многоэтажном строительстве внедрению решений, повышающих комфортность проживания и обеспечивающих повышение экологических параметров, шумоизоляции, энергоэффективности, должно уделяться самое пристальное внимание, считает парламентарий.

Также важным аспектом, по мнению Сергея Лукина, является снижение доли ручного труда в строительстве и повышение скорости возведения зданий.

Сенатор констатировал, что одной из основных проблем, с которыми столкнулась строительная отрасль в 2021 году, наряду с ростом стоимости строительных материалов, стала нехватка рабочей силы.

Об этом свидетельствуют данные опроса межотраслевой ассоциации «Синергия», проведенного в конце прошедшего года. В нем приняли участие представители порядка четырех тысяч строительных и проектных организаций. Более 38% опрошенных застройщиков пожаловались на дефицит трудовых ресурсов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин оценил дефицит рабочих в строительной отрасли в 1,5–2 млн человек. Причем особенно остро стоит вопрос нехватки узкопрофильных специалистов. Возникшая проблема с кадрами в России с высокой вероятностью может перейти в разряд долговременных, поскольку неблагоприятная демографическая ситуация усугубляется ограничениями, наложенными на привлечение рабочей силы из стран ближнего зарубежья в период пандемии.

«В сложившихся условиях стратегически верно в сфере производства стройматериалов приоритетом сделать выпуск продукции, которая позволила бы сократить трудозатраты при строительстве и снизить его себестоимость», - заявил Сергей Лукин.

В ходе обсуждения сенатор указал также на высокий потенциал сектора индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По итогам девяти месяцев 2021 года общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 35 млн кв. м, что на 40% больше, чем годом ранее. На долю ИЖС приходится уже почти 56% от общего объема вводимого в стране жилья.

Дополнительным стимулом для развития отечественного жилищного рынка в этом году должна стать господдержка ИЖС, в том числе распространение льготных ипотечных программ на покупку частных жилых домов.

С 2022 года в секторе ИЖС будет применяться механизм проектного финансирования, аналогичный тому, что действует в многоквартирном сегменте. В то же время это не исключает возможность ведения индивидуального жилищного строительства без применения счетов эскроу.

Кроме того, активизации сегмента поспособствует созданная недавно библиотека типовых проектов.

Сергей Лукин обратил особое внимание на то, что в этих условиях возрастает роль индустриальных методов строительства индивидуальных жилых домов, причем широкое применение могут найти материалы, возможность производства которых обсуждалась в ходе встречи профессионалов, состоявшейся в Воронеже.

«Основная задача строительной отрасли, зафиксированная в национальных целях развития России, - улучшение жилищных условий для пяти миллионов жителей нашей страны. Для достижения этих показателей необходимо ввести в эксплуатацию порядка миллиарда квадратных метров жилья к 2030 году. Таким образом, за этот период каждый пятый квадратный метр жилья в стране должен стать новым. Реализации этих амбициозных планов будет способствовать внедрение современных технологий и применение энергоэффективных и экологически чистых строительных материалов, позволяющих минимизировать использование ручного труда и снизить себестоимость строительства. Таким образом, актуальность модернизации предприятий, производящих строительные материалы, в Воронежской области в настоящее время очень высока», - подытожил сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская