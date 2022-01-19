Воронежцам показывают старинные застежки

фото краеведческого музея

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) можно посмотреть интересную выставку. Проект «От фибулы до пуговицы» - ретроспектива развития застежек от эпохи палеолита до наших дней, наглядный процесс превращения застежки в украшение и отдельный элемент гардероба.

- Экспозицию составили более 150 предметов. Среди них уникальные застежки скифского времени - поясные крючки, выполненные в зверином стиле, поражающие своей красотой фибулы с выемчатыми эмалями, пряжки, бляхи, булавки и пуговицы различных народов, населявших Евразию с эпохи каменного века до современности, - отметили в музее.

Куратор выставки, кандидат исторических наук Роман Берестнев сообщил, что первые разновидности застежек возникли в период каменного века. Уже 40 тысяч лет назад древние люди использовали булавки и даже фибулы из глины, дерева, рога для закрепления частей шерстяного и мехового костюмов. Примерно 5 тысяч лет назад появилась костяная пуговица.

Выставку можно посмотреть до 30 марта.