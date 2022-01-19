В Воронеже из-за ковида отменили концерт XIII Рождественского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже отменили концерт XIII Рождественского фестиваля, который планировался вечером 19 января в городском дворце культуры, - из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу. Об этом сообщила один из организаторов и ведущая фольклорного форума Александра Самотягина.

- Отмена Рождественского фестиваля в связи с заболеванием Соvid-19 во многих коллективах-участниках фестиваля и ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Мы не имеем права подвергать риску заражения вас, наших дорогих зрителей! Сообщите всем, что фестиваль будет перенесен в онлайн формат. Не приезжайте! Берегите себя и своих близких! Поделитесь информацией - это поможет как можно большему количеству людей не потратить время напрасно. Концерта не будет, - написала Александра Самотягина в соцсетях.

Напомним, в Рождественском фестивале должны были выступить фольклорные коллективы «Паветье», «Воля», «Время», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники», «Волюшка», липецкий ансамбль «Вера» и народные гармонисты из Новоусманского района Воронежской области. Планировалось музыкально-этнографическое представление, разучивание народных игр и танцев, выставка народных инструментов «Музея забытой музыки», а также изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.