В Воронеже передали в суд дело изнасиловавшего 10-летнюю девочку педофила

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже направили в суд уголовное дело, фигурантом которого стал 30-летний житель Задонского района Липецкой области, который изнасиловал 10-летнюю школьницу в микрорайоне Никольское. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчине вменяют несколько тяжких уголовных статей – п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет), п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет), а также ч. 1 ст. 314 УК РФ (злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания).

Напомним, трагедия произошла год назад 29 января на окраине Воронежа. По версии правоохранителей, изувер увидел свою жертву недалеко от школы, когда она вышла после уроков на улицу и пошла домой. Он направился за ней. В овраге, угрожая ножом, он и совершил преступление и скрылся. По дороге выкинул холодное оружие и сжег одежду.

Педофила ночью 3 февраля. Как позже стало известно, поймать насильника удалось благодаря анализу ДНК. Оказалось, что он уже был судим за аналогичные преступления. В ведомстве отметили, что на первоначальном этапе расследования мужчина признался в содеянном, подтвердив показания на месте преступления, однако потом стал отрицать свою причастность к нападению на школьницу.

Кроме того, злоумышленник с августа 2020 года по январь 2021-го злостно уклонялся от отбывания назначенного ему судом наказания в виде ограничения свободы – он неоднократного отсутствовал по ночам у себя дома. Свою причастность к этому преступлению мужчина не стал отрицать.