В Воронеже ищут пропавшего 35-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры просят помощи у воронежцев в поисках 35-летнего Максима Солганина. Мужчина не выходит на связь с 10 января. В понедельник он ушел из дома в Советском районе и до сих пор не вернулся. Ориентировку разместил отряд «Лиза Алерт».

Известны его приметы. Максим высокого роста – 190 см, среднего телосложения. У него темно-русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черную шапку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой он взял коричневую сумку.

Всех, кто видел Максима Солганина, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.