Воронежская служба «122» увеличит число сотрудников в преддверии новой волны ковида

В ожидании очередной волны Covid-19 воронежский кол-центр системы «122» ждет усиление. В связи с этим будет увеличено число сотрудников, работающих на линии, куда поступают обращения от жителей региона по поводу лечения и профилактики коронавируса. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения 18 января.

Там уточнили, что ежедневно в регионе ведется мониторинг и анализ количества поступающих звонков.

– При ухудшении эпидемической ситуации и увеличении нагрузки на телефонные линии проработан вопрос оперативного развертывания дополнительных рабочих мест и увеличению штата операторов», – рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков.

Напомним, после новогодних праздников в Воронежской области резко поползла вверх заболеваемость коронавирусом. Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки 416 жителей Воронежской области сдали положительные тесты. Также у нас был зарегистрирован первый случай омикрона. Его завезла студентка.