В Воронеже девушка продала двум любителям животных мифических щенков за 8 тысяч рублей

Аферистку задержали в Воронеже. Фото: из архива «КП»

В Воронеже сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в дистанционных мошенничествах 21-летнюю местную жительницу. Стражи порядка выяснили, что в сентябре 2020 года и в ноябре 2021-го она обманула двух любителей животных. Девушка предложила им купить через Интернет породистых щенков. Ее собеседники после общения с «продавщицей» переводили предоплату на указанные ею реквизиты банковской карты.

Девушка уверяла покупателей в том, что отправит щенков после поступления предоплаты попутным транспортом. Однако в итоге эти люди так и не получали желаемых домашних питомцев, а объявление с сайта удалялось. Ущерб, причиненный любителям собак, составил восемь тысяч рублей.

- Мошенницу задержали в Воронеже и доставили в отдел полиции. Наши сотрудники выясняют, не причастна ли она к совершению аналогичных преступлений в Воронежской области, а также в других регионах. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит до двух лет лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.