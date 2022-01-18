В воронежском райцентре закрыли «шаурмичную» за ковидные нарушения

В Аннинском районе на 30 дней закрыли точку общественного питания «Шаурма» за нарушение санитарных правил. Решение в отношении индивидуального предпринимателя вынес районный суд. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в шаурмичную нагрянули санврачи. Выяснилось, что в торговой точке не хватает необходимой техники для приготовления пищи и мойки. Также отсутствует централизованное водоснабжение, а для упаковки готовых блюд не используется бактерицидное оборудование. Также, как оказалось, в производственных помещениях ежедневно не проводится уборка с применением дезинфицирующих средств и осмотр работников.

Так как выявленные нарушения могли привести к массовому распространению инфекционных заболеваний, суд приостановил точку общепита на 30 суток.