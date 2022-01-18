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Общество18 января 2022 14:05

В центре Воронежа дорога превратилась в непроходимую грязную реку

Сейчас огромную лужу убрали
Юрий КОЗЛОВ
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Фото: Воронеж.Пешком, ВКонтакте.

Фото: Воронеж.Пешком, ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В центре Воронежа возле «Детского мира» около полудня было очень проблематично перейти дорогу. В паблике «Воронеж.Пешком» ВКонтакте Алексей Филиппов разместил фото огромной лужи прямо у тротуара. Ее люди вынуждены были обходить по снежным кучам гуськом. Особенно тяжело приходилось пожилым пешеходам.

В управе Ленинского района сообщили, что о проблеме не только знают, но и практически ее решили:

- Из-за резкого таяния снега образовалась такая ситуация. Мы не можем организовать круглосуточное дежурство коммунальных работников по всем центральным улицам. Поступил сигнал – отправили туда трактор разогнать воду. Хочу отметить: ливневки в этом месте исправны, просто вода до них не доходила.

О том, как Воронеж убирают от снега и льда этой зимой, смотрите здесь

Трактор разбирается с лужей.

Трактор разбирается с лужей.

Фото: предоставлено управой Ленинского района.