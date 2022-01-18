Вадим Кстенин: Впервые за 10 лет для Воронежа построят новую водоподъёмную станцию

фото: пресс-служба Администрации городского округа город Воронеж

В Воронеже впервые за 10 лет построят новую водоподъемную станцию. Объект будет размещен на территории Новоусманского района.

- В прошлом году Воронеж участвовал в составление заявки на предоставление бюджетных кредитов для реализации важных инфраструктурных проектов, - пояснил глава Воронежа Вадим Кстенин. - Одним из таких для города является строительство новой водоподъемной станции. Стоимость реализации проекта превысит три миллиарда рублей, сейчас мы заключаем необходимые соглашения, и будем объявлять процедуры торгов, чтобы определить подрядчика и начать строить объект.

фото: пресс-служба Администрации городского округа город Воронеж

Для этого есть земельный участок и разведанные запасы воды необходимого качества.

ВПС-21 - первый объект такого масштаба за последние десять лет. Он межмуниципальный: водоподъемная станция будет размещена на территории Новоусманского района. Ее соединят системой трубопроводов с городом и существующей станцией ВПС-9, которая будет реконструирована.

- Сейчас мы водой обеспечены, но если смотреть на перспективу развития города, особенно его Левобережной части, то той воды, которая добывается сейчас, нам явно не хватит, - уточнил мэр. - Эту проблему решит строительство ВПС-21, благодаря которой Воронеж будет получать дополнительно 36 тысяч кубометров воды в сутки.

Отметим, что возможность на выгодных условиях получать федеральные средства и направлять их на решение проблем регионов появилась благодаря решению президента России Владимира Путина. А по инициативе губернатора Воронежской области Александра Гусева большая часть уже одобренных средств, выделенных в рамках инфраструктурных кредитов, будет направлена именно на проекты для регионального центра.

Алексей СЕРГУНИН