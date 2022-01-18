За неделю в Воронеже похитители украли 27 крышек люков

Фото воронежского водоканала

За прошлую неделю в областном центре похитители украли 27 крышек водопроводных и канализационных колодцев, находящихся на балансе «РВК-Воронеж. Об этом сообщили в компании 18 января.

Охотники за металлом поживились на улицах 9 Января, 60-й Армии, Моисеева, Краснознаменной, Театральной, Южно-Моравской, пр-те Патриотов, Комарова и других. По всем фактам воронежский водоканал направил в полицию заявления.

В компании отметили, что об открытых колодцах чаще всего сообщали бдительные горожане. Их неравнодушие давало возможность сразу принять меры, и не дать пострадать людям, которые могли провалиться в «дыры».

– Напоминаем, что кража крышки колодца попадает под статью 158 УК РФ. Правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы, а если они действуют в группе и по предварительному сговору, то до пяти лет, – рассказал начальник отдела экономической безопасности «РВК-Воронеж» Виктор Колесов.

Если вы обнаружили открытый колодец, вы можете сообщить об этом по телефону вызова экстренных служб 112 или обратиться в контакт-центр водоканала по телефонам 206-77-07, 206-77-06.

За прошлую неделю сотрудники «РВК-Воронеж» вернули крышки на 14 водопроводных колодцев и на 35 канализационных в разных районах города.