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Происшествия18 января 2022 12:53

В Воронежской области мужчину заподозрили в домогательствах к ребенку

Он задержан и помещен в СИЗО
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борисоглебске мужчина задержан по подозрению в домогательстве к несовершеннолетней. О возбуждении уголовного дела подтвердили информацию в пресс-службе следственного управления СКР по Воронежской области 18 января.

– Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – пояснили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан и суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным «Вести Воронеж», в правоохранительные органы обратилась родственница девочки и сообщила о противоправных действиях. Коллеги сообщают, что они длились в отношении ребенка с сентября по декабрь 2021 года.