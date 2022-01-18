В Воронежской области мужчину заподозрили в домогательствах к ребенку

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борисоглебске мужчина задержан по подозрению в домогательстве к несовершеннолетней. О возбуждении уголовного дела подтвердили информацию в пресс-службе следственного управления СКР по Воронежской области 18 января.

– Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – пояснили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан и суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным «Вести Воронеж», в правоохранительные органы обратилась родственница девочки и сообщила о противоправных действиях. Коллеги сообщают, что они длились в отношении ребенка с сентября по декабрь 2021 года.