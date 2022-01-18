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Общество18 января 2022 12:19

Нарушения пожарной безопасности нашли в трех детских садах под Воронежем

Руководителям дошкольных учреждений внесли представления
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Прокуратура Нововоронежа провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в местных детских садах. В трех из них нашли нарушения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона 18 января.

Так, в помещениях не проводили ежегодные испытания технических средств, входящих в состав автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые работают больше срока службы.

По итогам прокуроры внесли представления руководителям дошкольных учреждений об устранении нарушений закона. Виновные лица привлекут к ответственности.