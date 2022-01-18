Нарушения пожарной безопасности нашли в трех детских садах под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Прокуратура Нововоронежа провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в местных детских садах. В трех из них нашли нарушения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона 18 января.

Так, в помещениях не проводили ежегодные испытания технических средств, входящих в состав автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые работают больше срока службы.

По итогам прокуроры внесли представления руководителям дошкольных учреждений об устранении нарушений закона. Виновные лица привлекут к ответственности.