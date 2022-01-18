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Происшествия18 января 2022 11:54

Воронежец осужден за долги по алиментам в 300 тысяч рублей

Горе-отца приговорили к 9 месяцам исправительных работ
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рамонский районный суд приговорил к 9 месяцам исправительных работ 58-летнего местного жителя за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Горе-отец задолжал своему 5-летнему сыну более 300 тысяч рублей. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Мужчину суд обязал платить алименты ребенку еще в июне 2014 года. Однако тот всячески это игнорировал, весь свой доход от случайных заработков он тратил на себя.

При этом отца пытались наставить на путь истинный, привлекали к административной ответственности, отправляли под арест на десять суток. Но и это его не подтолкнуло к тому, чтобы помогать малышу.

Суд, приняв во внимание ряд смягчающих обстоятельств, назначил воронежцу наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.