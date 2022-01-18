Житель Воронежской области отдал виртуальным аферистам свыше 300 тысяч рублей

47-летний житель Борисоглебска нашел в интернете объявление о заработке на биржевых торгах с обещанием 200 процентов годовых. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки на территории региона шесть жителей стали жертвами виртуальных мошенников. Общий ущерб составил около полутора миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, 47-летний житель Борисоглебска нашел в интернете объявление о заработке на биржевых торгах с обещанием 200 процентов годовых. Мужчина заполнил анкету и с ним связался его «персональный менеджер». Злоумышленник спросил, сколько денег есть у заявителя, и рассказал, как оформить кредит на сайте банка.

Потерпевший перевел мошенникам, которые сообщили о том, что будут его персональными брокерами, 290 тысяч рублей, а те выслали ссылку на сайт, где отображался его якобы персональный доход. Затем мошенники попросили перечислить им еще денег, чтобы успеть купить дивидендные акции и получить по ним выплаты. Тогда мужчина перевел им еще 39 тысяч рублей. Когда же потерпевший попросил «брокеров» перечислить ему положенные проценты, аферисты отключили мобильные телефоны и перестали выходить на связь. Потерпевший, осознав, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдать бдительность при дистанционном общении с лицами, предлагающим перевести им денежные средства, а также призывают не поддаваться на провокации граждан, пытающихся использовать доверчивость воронежцев в своих противоправных целях. Изначально, обещание таких высоких процентов гарантирует участие в мошеннической схеме и потерю всех накоплений.