Воронежские врачи рассказали о состоянии мальчика, который пострадал при катании на «Динамо»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Мальчик, который пострадал при катании с горки на тюбинге в Центральном парке, госпитализирован в областную детскую больницу. Он находится под пристальным вниманием медиков. Состояние ребенка врачи оценивают, как средней тяжести. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения во вторник, 18 января.

Как отметили в ведомстве, с начала месяца было зафиксировано уже восемь случаев, когда воронежцы получают травмы на горках именно в Центральном парке. В прошлом году, кстати, в облздраве практически за аналогичный период фиксировали 14 инцидентов, связанных с катанием на «ватрушках».