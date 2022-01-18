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Спорт18 января 2022 11:05

Воронежский «Факел» расстался с двумя футболистами

Илья Грузнов и Артем Кулишев покинули клуб по обоюдному согласию сторон
Алексей СЕРГУНИН
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Подопечные Олега Василенко проводят тренировочный сбор в Турции.

Подопечные Олега Василенко проводят тренировочный сбор в Турции.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Нападающий Илья Грузнов и полузащитник Артем Кулишев покинули расположение «Факела». Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

В текущем розыгрыше ФНЛ Кулишев провел 21 матч и забил один гол. В активе Грузнова пять матчей за основной состав, а также 12 игр и один точный удар за «Факел-М».

Напомним, что сейчас воронежцы проводят тренировочный сбор в Турции, а уже с 20 января начнут проверять свои силы в спаррингах с клубами РФПЛ.