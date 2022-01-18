Труп пенсионера нашли в сгоревшем доме в воронежском селе

фото - ГУ МЧС по Воронежской области

В селе Девица Семилукского района на месте пожарища нашли труп 75-летнего мужчины. Огонь вспыхнул ночью 18 января в одной из квартир в частном доме на два хода на улице Победы. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение на пульт дежурного о пожаре поступило в 4:21. Огнем оказалась повреждена квартира по всей площади. В довершении ко всему обрушилась крыша площадью 70 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4.54. На месте работали 14 человек и четыре единицы техники.

В данный момент устанавливается причина пожара.