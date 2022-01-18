Дело о растрате 20 млн рублей на Воронежском авиазаводе вернули в суд

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Уголовное дело экс-руководителей ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» и 3АО «Воронежский сервисный центр станкостроения» снова вернулось в Левобережный районный суд. Прокуратура оспорила решение первой инстанции в облсуде. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в надзорной инстанции региона.

Напомним, фигурантами дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стали трое бывших топ-менеджера – экс-гендиректор ВАСО Виталий Зубарев, его заместитель Александр Ткачев и советник Александр Лисицын. По версии следствия, преступление совершалось с 2010 по 2012 годы.

Как писала «Комсомолка ранее», правоохранители считают, что трое обвиняемых через компанию «Воронеж-Станкосервис» похитили денежные средства ВАСО на сумму более 20 млн рублей. Деньги были выделены заводу на реализацию совместного с Минобразования и науки РФ проекта «Создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств для поставки в серийное производство регионального самолета Ан-148». Фактически все происходило в 2010-2012 годах. Следствие считает, что они вступили в преступный сговор и заключили с «Воронеж-Станкосервис» фиктивный договор. Именно по нему компания якобы выполняла для предприятия работы. Стоимость их оценили в 20 млн 54 тыс. рублей. А на деле все выполняли сотрудники авиазавода. Несмотря на это, Зубарев и Ткачев провели акт приема работ по договору, летом 2012 года перечислили деньги на счета «Воронеж-Станкосервис», что следствие посчитало растратой.

Дело было возбуждено еще в 2016 году. Потом оно три раза было переквалифицировано. Сначала его фигурантов обвиняли в крупном мошенничестве, затем в злоупотреблениях полномочий, а дошло до суда оно по статье о растрате. В этом году по нему истекает срок давности.

Возвращая уголовное дело прокурору, районный суд указал, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. Однако сотрудники надзорного ведомства обжаловали решение, указав на разумные сроки уголовного судопроизводства.