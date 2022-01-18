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Общество18 января 2022 9:52

Выпавшая из воронежской маршрутки пассажирка отсудила 450 тысяч рублей за травмы

Согласно заключению эксперта, ей был причинен тяжкий вред здоровью
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские прокуроры помогли пассажирке, которая во время движения выпала из автобуса и получила травмы, взыскать компенсацию морального вреда с МКП МТК «Воронежпассажиртранс». Об этом рассказали в надзорном ведомстве 18 января.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. 54-летняя женщина ехала в автобусе «ПАЗ» и во время движения с незакрытыми дверями выпала из него на проезжую часть. Согласно заключению эксперта, ей был причинен тяжкий вред здоровью. Ей пришлось длительное время лечиться и восстанавливаться после полученных травм. После этого она обратилась с гражданским иском в Советский районный суд.

– Прокурор поддержал заявленные требования истицы и дал заключение о необходимости их удовлетворения. Кроме того, в ходе судебного заседания прокурором высказана позиция о необходимости взыскания в пользу истицы штрафа, предусмотренного законом о защите прав потребителей, в связи с тем, что ее требования не были удовлетворены транспортным предприятием в добровольном порядке, – пояснили в надзорном ведомстве Воронежской области.

По решению суда с МКП МТК «Воронежпассажиртранс» в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей и еще 150 тысяч рублей штрафа, который предусмотрен законом о защите прав потребителей.