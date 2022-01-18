В четырех местах для крещенских купаний в Воронеже вода не соответствует нормам гигиены

Содержание кишечной палочки в ряде водоемов превышено в 48 раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное управление Роспотребнадзора организовало отбор проб и лабораторные исследования на микробиологические и санитарно-химические показатели в источниках нецентрализованного водоснабжения, в также в поверхностных водоемах, активно используемых воронежцами в праздник Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Содержание кишечной палочки в 48 раз превышено в превышено в месте массового крещенского купания у Казанского храма напротив дома № 52 по улице 25 Января, на река Усманка у Троицкого храма в Боровом слева от моста, у собора Успенской Богоматери напротив дома № 2б по переулку Ольховому, и в селе Таврово на пересечении переулков Колыбельный и Зеленый.

Кроме того, санитарно-химическим показателям не соответствует вода из трех родников:

«Святого Тихона Чудотворца» (у озера Круглое) – превышает содержание нитратов в три раза;

«Подгоренский» (на склоне к озеру Круглое) – превышение содержание нитратов в три раза;

«Митрофановский» (улица Софьи Перовской, 96) – превышение содержания нитратов в 2,1 раза.

В адрес главы Воронежа Вадима Кстенина направлено письмо о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды водных объектов и рекомендациями населению не использовать воду родников в питьевых целях и воздержаться от купания в указанных местах.