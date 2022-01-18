На участке трассы М-4 «Дон» в Воронежской области временно ограничат движение

На части трассы М-4 «Дон» 18 января временно будет ограничено движение. Речь идет об участке, расположенном в Богучарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Там уточнили, что ограничения будут действовать с 10:00 до 15:00. Для автомобилистов организуют интервальное движение. Автомобилистам придется ждать своей очереди, чтобы проехать, по 20 минут.

В это время специалисты проведут работы на высоковольтных линиях электропередачи. Работы связаны с реконструкцией 62 километров трассы М-4 «Дон» – с 715-го по 777-й километры. Ее должны завершить в 2023 году.