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Здоровье18 января 2022 8:56

Еще 416 жителей Воронежской области заболели коронавирусом

При этом 1492 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
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Всего же с коронавирусом за время пандемии справились уже 175562 жителя Воронежской области.

Всего же с коронавирусом за время пандемии справились уже 175562 жителя Воронежской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки 416 жителей Воронежской области сдали положительный тест на коронавирус. Число заболевших по сравнению с предыдущим днем выросло на десять.

При этом выздоровели 1492 воронежца. Это опять же больше, чем днем ранее – 1439.

Всего же с коронавирусом за время пандемии справились уже 175562 жителя Воронежской области, заболели – 198 746.