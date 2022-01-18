Еще 416 жителей Воронежской области заболели коронавирусом

Всего же с коронавирусом за время пандемии справились уже 175562 жителя Воронежской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки 416 жителей Воронежской области сдали положительный тест на коронавирус. Число заболевших по сравнению с предыдущим днем выросло на десять.

При этом выздоровели 1492 воронежца. Это опять же больше, чем днем ранее – 1439.

Всего же с коронавирусом за время пандемии справились уже 175562 жителя Воронежской области, заболели – 198 746.