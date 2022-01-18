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Спорт18 января 2022 8:43

Воронежские ватерполисты вышли в финал первенства России

Наша команда заняла третье место на первом этапе соревнований юношей до 16 лет
Юрий КОЗЛОВ
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Сборная Воронежской области на первом этапе первенства России семь раз победила и только дважды проиграла.

Сборная Воронежской области на первом этапе первенства России семь раз победила и только дважды проиграла.

Фото: cspsk-vrn.ru

Завершился первый этап первенства страны среди юношей до 16 лет. На нем определяли команды, которые поведут борьбу за медали в финальной части. Для того, чтобы туда попасть, надо было занять место в восьмерке сильнейших в своей группе. Воронежцы уверенно справились с задачей. Они подошли к решающей стадии на третьем месте.

Сборная Воронежской области выступает во второй по силе группе среди команд этого возраста. В рамках первого этапа прошли три игровых тура. На счету нашей команды семь побед и только два поражения. А игрок сборной Воронежской области Михаил Шабельский является одним из лучших бомбардиров группы. На его счету в девяти играх 8 заброшенных мячей.

Заключительный третий проходил в городе Кириши Ленинградской области. Здесь сборная нашего региона выиграла у команды Новосибирской области со счётом 15:10, а матч с ватерполистами из Красноярской края не состоялся из-за неявки соперника на тур. В результате, сибирякам было засчитано техническое поражение 0:5. В активе у воронежцев 14 очков. Впереди с 16-ю очками разместились команда «Кинеф» из Ленинградской области и сборная Нижегородской области, которые занимают первое и второе места.

- По итогам первого этапа ребята выполнили поставленную перед ними задачу - попали в финал первенства страны. А там наша задача – быть в числе призеров, — поделился планами с региональным Центром спортивной подготовки сборных команд главный тренер Воронежской области по водному поло Сергей Бочалов.

Финальный этап первенства России среди юношей до 16 лет состоится в апреле.