Житель Воронежской области пырнул ножом сожительницу, оскорбившую его тюремное прошлое

Мужчина схватил кухонный нож и нанес обидчице проникающее ранение грудной клетки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 17 января, 31-летняя жительница хутора Шестикурганный сообщила в дежурную часть отдела МВД России по Бобровскому району, что ее ранили ножом.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 61-летнего сожителя потерпевшей, ранее судимого за совершение убийства. Мужчина во всем сознался и отдал орудие преступления.

Он пояснил, что потерпевшая, ранее судимая за причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, во время распития алкоголя начала его оскорблять, допуская ошибочные предположения по поводу его тюремного прошлого. Мужчина схватил кухонный нож и нанес обидчице проникающее ранение грудной клетки.

В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.