Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт18 января 2022 8:13

Воронежских спортсменов на Олимпиаде в Пекине не будет

Илья Малых и Андрей Лылов не прошли отбор в сборную по бобслею. А других кандидатов от Воронежской области и не было
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олимпийская сборная России по бобслею обойдется без воронежских разгоняющих. Фото с сайта федерации бобслея России.

Олимпийская сборная России по бобслею обойдется без воронежских разгоняющих. Фото с сайта федерации бобслея России.

Фото: другой источник.

После того, как стал известен состав олимпийской сборной России по бобслею, стало ясно, что воронежских спортсменов на Олимпиаде не будет. Разгоняющие Илья Малых и Андрей Лылов, представляющие Воронежскую область, отбор не прошли.

Хотя формально мизерный шанс сохраняется. Еще не определили запасного бобслеиста, который в случае травмы кого-то из основного состава команды теоретически все же может поехать на Олимпиаду. Но, во-первых, и на это гипотетическое место в команде полно кандидатов. А во-вторых, будем надеяться, что все же в Китае российская сборная обойдется без серьезных травм. На 99,9 процентов ясно, что наши бобслеисты на Игры не поедут.

Что же касается других зимних видов спорта, то там и вовсе воронежских кандидатов на поездку на Олимпиаду не было.