Воронежских спортсменов на Олимпиаде в Пекине не будет

Олимпийская сборная России по бобслею обойдется без воронежских разгоняющих. Фото с сайта федерации бобслея России. Фото: другой источник.

После того, как стал известен состав олимпийской сборной России по бобслею, стало ясно, что воронежских спортсменов на Олимпиаде не будет. Разгоняющие Илья Малых и Андрей Лылов, представляющие Воронежскую область, отбор не прошли.

Хотя формально мизерный шанс сохраняется. Еще не определили запасного бобслеиста, который в случае травмы кого-то из основного состава команды теоретически все же может поехать на Олимпиаду. Но, во-первых, и на это гипотетическое место в команде полно кандидатов. А во-вторых, будем надеяться, что все же в Китае российская сборная обойдется без серьезных травм. На 99,9 процентов ясно, что наши бобслеисты на Игры не поедут.

Что же касается других зимних видов спорта, то там и вовсе воронежских кандидатов на поездку на Олимпиаду не было.