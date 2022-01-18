В Воронеже шофер грузовика сбил насмерть пешехода

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства трагического несчастного случая. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 17 января, около девяти часов утра у дома № 138 по улице Димитрова случилось смертельное ДТП. По данным полиции, 41-летний водитель грузовика «Хендай-27990А», находясь на территории, прилегающей к техническим помещениям, ехал задним ходом и сбил пешехода.

- Мужчина от полученных травм умер. Личность погибшего пока не установили. На вид ему около 50 лет. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого трагического несчастного случая, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.