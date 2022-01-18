В столкновении двух грузовиков в Воронежской области погибли два человека

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 17 января, примерно в 16:45 на 175 километре дороги Р-298 «Курск-Воронеж» в Нижнедевицком районе столкнулись два грузовика.

43-летний водитель «Рено» с полуприцепом, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, провоцировав столкновение с «ДАФ» с полуприцепом под управлением 40-летнего водителя, следовавшим во встречном направлении.

В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.